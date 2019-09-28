Футбол
Советский спорт«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги
Ливерпулю грозит исключение из Кубка английской лиги, сообщает BBC. В матче третьего раунда с МК Донс (2:0), который состоялся в среду, на поле у красных появился игрок, который не имел права участвовать в матче.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
Российская газета 01:43
Армия и оружие
Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 11:47
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
RT на русском 11:23
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Армия и оружие
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Говоря о К-186 «Омск», портал напоминает, что такая АПЛ способна переносить до 24 ракет П-700 «Гранит», а подобное сочетание оружия еще во время холодной войны считалось «кошмаром авианосца».
Lenta.ru 07:58
Общество
С 1 октября будет запрещено курить на балконах
13.35\Москва\Tochka Zрения\ С 1 октября вступают в силу уже принятые правительством РФ новые правила противопожарной безопасности.
Tochka Zрения 26 сентября в 06:35
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в Серии А
Туринский "Ювентус" победил СПАЛ из города Феррара в матче шестого тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе "Альянц — Ювентус" и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
RT на русском 10:53
Происшествия
На Украине столкнулись маршрутный автобус и грузовик
Как уточняет телеканал «112 Украина», возле города Жашкова столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter.
RT на русском 11:35
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Гаджеты
Razer выпускает первый в мире микрофон с дисплеем для смайликов
iXBT.com вчера в 11:56
Футбол
Локомотив — Зенит 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:03
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом Международной Формулы 3
Участник программы SMP Racing и слушатель гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман финишировал вторым в первой гонке Формулы 3 на Сочи Автодроме и досрочно завоевал титул чемпиона 2019 года.
Autosport.com.ru 04:17
Происшествия
В Германии задержали французского «человека-паука»
В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после подъема на высотное здание.
Lenta.ru 10:57
Экономика
Опубликован проект бюджета России до 2022 года
Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru 25 сентября в 16:21
Здоровье
Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 вчера в 12:14
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление в отставку
Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Деловое.ТВ вчера в 07:46
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05