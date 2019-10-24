Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» может быть наказан УЕФА за баннер в адрес Ориги
Представители «Ливерпуля» остались недовольны баннером в честь нападающего Дивока Ориги на матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Генком» (4:1), сообщает Daily Mail. На плакате изображен обнаженный 24-летний форвард с кубком и пенисом в руках.
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Футбол
Недвед: «Мы всегда находимся в поисках нового Роналду»
Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об игре нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду.
Soccer.ru 11:23
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 22 октября в 10:40
Политика
США объявили Китай своим стратегическим соперником
«Как отмечается в стратегии национальной безопасности США 2017 года, США рассматривает Китай как стратегического и экономического соперника», – сказал Пенс, передает ТАСС.
Взгляд.ру 12:41
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04
Общество
Орлица улетела в Иран и принялась разорять российских ученых
Находящаяся в ведении Российской сети изучения и охраны пернатых хищников орлица Мин вылетела в Иран, после чего датчик слежения с GPS стал отправлять орнитологам СМС с данными о местонахождении птицы по увеличенным тарифам.
Lenta.ru 12:36
Авто
Рассекречена внешность нового Volkswagen Golf
Немецкий производитель автомобилей, компания Volkswagen, сегодня официально рассекретила новое поколение одного из самых продаваемых транспортных средств в мире - хэтчбека Golf.
Наша версия 08:09
Общество
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Общество
Гастроэнтеролог порекомендовала пить кофе людям с пониженным давлением
Бадалян отметила, что людям с пониженным давлением, наоборот, кофе рекомендован, так как он помогает поднять давление.
Невские Новости 12:10
Экономика
Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике
На что согласны нефтяники Нефтяники в целом согласны на компромисс в виде налога на добавленный доход (НДД), который позволяет компаниям платить налог не с выручки (так взимаются НДПИ и экспортная пошлина), а с финансового результата, на особых условиях для новых месторождений в Арктике, сказал РБК источник, близкий к компании, которая работает в регионе.
РБК вчера в 22:51
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Энергетика
Сечин назвал единственного регулятора глобального рынка нефти
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне, заявил, что США остались единственным регулятором на мировом рынке нефти.
Вестник Кавказа 07:05
Автоспорт
Renault не станет обжаловать дисквалификацию
Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48
Происшествия
Задержан подозреваемый в масштабной краже данных клиентов Сбербанка
Российские правоохранительные органы выявили и задержали человека, подозреваемого в крупномасштабной краже персональных данных банковских клиентов, в том числе держателей карт Сбербанка, сообщила 24 октября журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
REGNUM 09:45
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Авто
Транспортный налог в РФ изменится
Несовершенство актуального алгоритма расчета транспортного налога для люксовых автомобилей может стать причиной для появления изменений в налоговом законодательстве РФ.
Новые автомобили 11:10
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Общество
В Эстонии снесли памятник советским воинам
В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.
Lenta.ru 12:30
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы за попытку намайнить биткоины на рабочем месте.
РБК 11:41
Единоборства
Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом
Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.
РИА Новости 08:00