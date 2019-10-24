Представители «Ливерпуля» остались недовольны баннером в честь нападающего Дивока Ориги на матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Генком» (4:1), сообщает Daily Mail. На плакате изображен обнаженный 24-летний форвард с кубком и пенисом в руках.

«Ливерпуль» может быть наказан УЕФА за баннер в адрес Ориги

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