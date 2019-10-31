Премьер-лига говорит, что нам надо играть в чемпионате, что вполне очевидно. И если нам не найдут даты для четвертьфинала Кубка лиги, я сейчас не говорю о том, чтобы нам поставить матч на три утра в Рождество, мы не будем играть. Отметим, что жеребьевка финала пройдет 31 октября.

«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

Космос Далекий квазар рассказал о первых звездах во Вселенной Наблюдая за квазаром в ранней Вселенной, астрономы обнаружили одно из самых удаленных от нас газовых облаков, которое показало удивительно современный химический состав, говорящий о том, что первые звезды в истории космоса начали формироваться очень быстро после Большого взрыва.

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

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Экономика Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев снизилась на 3,4% Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 3,4%, до 633 млрд рублей.

Армия и оружие Появилось видео ликвидации аль-Багдади Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Армия и оружие Турция передаст России 18 пленных сирийских военных Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Гаджеты Стартовал международный бета-тест EMUI 10 Полный список поддерживаемых устройств: Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Lite Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 X Huawei P30 Lite Huawei Nova 5T Huawei P Smart 2019 Huawei P Smart+ 2019 Обратите внимание на то, что список смартфонов для международного бета-теста является другим.