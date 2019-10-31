Премьер-лига говорит, что нам надо играть в чемпионате, что вполне очевидно. И если нам не найдут даты для четвертьфинала Кубка лиги, я сейчас не говорю о том, чтобы нам поставить матч на три утра в Рождество, мы не будем играть. Отметим, что жеребьевка финала пройдет 31 октября.

«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

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