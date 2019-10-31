Премьер-лига говорит, что нам надо играть в чемпионате, что вполне очевидно. И если нам не найдут даты для четвертьфинала Кубка лиги, я сейчас не говорю о том, чтобы нам поставить матч на три утра в Рождество, мы не будем играть. Отметим, что жеребьевка финала пройдет 31 октября.

«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

Общество Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве «Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.

Общество Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени Общественная организация «Деловая Россия» предлагает законодательно закрепить гарантии для компаний, которые решили перестать уклоняться от налогов и начать работать «по-белому».

Кино Мединский раскритиковал фильм «Джокер» Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.

Общество Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.

ЖКХ Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.

Футбол Джака обратился к болельщикам «Арсенала» Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте.

Политика Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.

Футбол Ломовицкий не сыграет против «Спартака» из-за условий аренды Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Ломовицкий не выйдет на поле в матче 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против московского "Спартака", которому принадлежит, из-за условий арендного соглашения между клубами, сообщает Sport24.

Армия и оружие Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Происшествия На Ямале подростка-инвалида заподозрили в педофилии и избили По данным Znak.com, инцидент произошел на этой неделе. Двое подростков избили инвалида на улице, записав это на видео.

Кино Эмилия Кларк объяснила киноляп со стаканчиком кофе в «Игре престолов» Выступая на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, актриса призналась, что стаканчик кофе, оказавшийся в кадре одной из серий восьмого сезона, принадлежал ее коллеге Конлету Хиллу, исполнителю роли Вариса.

Технологии Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+ Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Армия и оружие Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии Военная полиция ВС РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии.

Происшествия Голунов пришел в суд в бронежилете Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.

Политика Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.

Транспорт Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году "С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.

Происшествия В Ингушетии сына депутата Алиева поймали с наркотиками и отпустили В Ингушетии сына депутата народного собрания республики, члена «Единой России» Микаила Алиева снова поймали с наркотиками и отпустили активисты движения «Антилирика».

Единоборства Стали известны гонорары Ковалёва и Альвареса за бой В ночь со 2 на 3 ноября мск в Лас-Вегасе состоится боксёрский поединок, в котором примут участие чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалёв и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций.

Кино Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.

Общество В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США В России 5 ноября в рознице появится растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.

Армия и оружие Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.

Космос Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».