"Ливерпуль" может провести два матча за один день, сообщает The Telegraph. По информации издания, 17 декабря лидер Английской премьер-лиги (АПЛ) должен сыграть в полуфинале клубного чемпионата мира, который пройдет в Дохе.

«Ливерпуль» может сыграть два матча за один день

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Происшествия SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей.

Общество В Москве тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут не более чем на 5% Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во второй половине 2020 года вырастет не более чем на 5%, а в области рост цен не превысит 4,1%, говорится в распоряжении кабмина.

Технологии Google купила производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд Как и предполагалось, интернет-гигант Google заключил сделку по приобретению компании Fitbit, известного разработчика носимых устройств для фитнеса и здоровья.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Общество Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий Минтруд РФ хочет упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, исключив для предоставления в ПФР ряд документов, сообщается на сайте министерства.

Экономика Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.

Общество Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.

Общество Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории Руководитель Рособрнадзора отметил, что в моделях обязательных контрольных будет учитываться освоение выпускниками программ по истории регионов.

Шоу-бизнес Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.

Политика Свидетель по делу MH17 рассказал, как его допрашивали представители ЕС Бывший командир одного из подразделений противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого украинские власти считают одни из ключевых свидетелей по делу о гибели рейса MH17 летом 2014 года в Донбассе, рассказал о допросе, который учинил ему евросоюзные следователи, когда его незаконно держали в украинской тюрьме.

Здоровье В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.

Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.

Шоу-бизнес Полуголая Лобода устроила танец бедрами на пляже в Дубае Ну в ролике запечатлено, как артистка танцует в шатре на фоне моря, активно работая бедрами.

Шоу-бизнес Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.

Политика Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Происшествия Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов.

Экономика Белоруссия подпишет с Китаем соглашение для выдачи кредита на $500 млн Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает подписать в 2019 году соглашение с Китаем на получение кредита.

Авто Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan В компании Nissan считают, что суперпопулярные ныне кроссоверы вскоре уйдут в прошлое.

Политика Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.