Футбол
Metaratings«Ливерпуль» может сыграть сразу в двух турнирах
Чемпионат Англии
Стадион «Вилла Парк»
Если Английская футбольная лига откажется переносить матч против "Астон Виллы" на 8 января, то "Ливерпуль" может вовсе сняться с турнира, либо выставить разные составы на матчи Кубка английской лиги и клубного чемпионата мира Также не исключён вариант, при котором Юрген Клопп разделит свой тренерский штаб для управления двумя составами команды.
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«Ливерпуль» может сыграть двумя разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ
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