"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает вариант с отказом от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, в четвертьфинал которого команда Юргена Клоппа вышла после победы над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти драматичного матча (5:5).

«Ливерпуль» может сыграть в четвертьфинале Кубка лиги вторым составом

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала фигуру спустя 2 недели после родов Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Происшествия Пьяный мужчина зарезал ребенка в детском саду в Нарьян-Маре Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика.

Общество Что изменится в жизни смолян с 1 ноября Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Происшествия 39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Общество Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Армия и оружие Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.

Общество На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.

Политика Bloomberg: США могут ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций в отношении Испании за поддержку администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Единоборства Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Келвин Гастелум сжульничал во время взвешивания. Фото данного инцидента опубликовано в Twitter.

Гаджеты Смартфоны на Android поразил новый вирус Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.

Общество СМИ Польши: Украинские работники — двигатель польской экономики Роль, которую сыграли в польской экономике приезжие из страны — восточного соседа Польши была особенно велика в 2018 году, когда количество работающих поляков снижалось.

Общество Власти США начали расследование в отношении владельца TikTok Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) начал проверять сделку по приобретению американского караоке-приложения Musical.ly владельцем TikTok, китайской компанией ByteDance, на предмет угрозы национальной безопасности.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Политика МИД Украины обвинил РФ в попытке сорвать нормандскую встречу Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что российская сторона активно пытается сорвать нормандскую встречу.

Технологии В ЕК рассказали, какие навыки помогут найти и сохранить работу "Недавний доклад действительно показывает, что рабочие места, требующие сочетания цифровых и некогнитивных навыков, таких как коммуникация, планирование, командная работа, вероятно, будут более востребованы в будущем, и поэтому важно поддерживать приобретение этих навыков населением", - прокомментировал проводимые в ЕС исследования уполномоченный специалист.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Политика Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.

Армия и оружие СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.

Экономика Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).

Авто В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу Завод "Автотор" в Калининграде начал производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу (CKD).

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.