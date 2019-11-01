"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает вариант с отказом от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, в четвертьфинал которого команда Юргена Клоппа вышла после победы над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти драматичного матча (5:5).

«Ливерпуль» может сыграть в четвертьфинале Кубка лиги вторым составом

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.

Общество Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Политика Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях «Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.

Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.

Политика В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.

Происшествия Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Здоровье Медики объяснили, почему осенью необходим витамин В2 При дефиците витамина В2 происходит снижение работоспособности и усталость.

Футбол Состав сборной России объявят 5 ноября 5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Происшествия В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".

Армия и оружие Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.

Технологии Apple запустила собственную стриминговую платформу Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.