Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Ливерпуль» может сыграть в четвертьфинале Кубка лиги вторым составом

Астон Вилла — Ливерпуль
завтра
в 11:00
Чемпионат Англии
Стадион «Вилла Парк»
"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает вариант с отказом от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, в четвертьфинал которого команда Юргена Клоппа вышла после победы над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти драматичного матча (5:5).
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