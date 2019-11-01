Футбол
ProstoProSport«Ливерпуль» может сыграть в четвертьфинале Кубка лиги вторым составом
Чемпионат Англии
Стадион «Вилла Парк»
"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает вариант с отказом от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, в четвертьфинал которого команда Юргена Клоппа вышла после победы над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти драматичного матча (5:5).
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