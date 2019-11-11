В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.

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Экономика Росстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза Росстат объявил о том, что российская экономика в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные ведомства.

Шоу-бизнес Исхудавшая Волочкова напугала болезненным видом Анастасия Волочкова опубликовала фото в Инстаграме, на котором она кажется уставшей и выглядит болезненно.

Политика Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца.

Происшествия Задержан начальник ростовского главка ФСИН Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.

Технологии МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Политика Около 40 тысяч жителей ЛНР получили паспорта граждан России «Порядка 40 тысяч (жителей ЛНР) уже стали счастливыми обладателями паспортов Российской Федерации», — заявил Найда на церемонии открытия нового отделения миграционной службы в Луганске.

Культура HBO планирует снять новый эпизод сериала «Друзья» В среду, 13 ноября, стало известно, что стриминговый сервис HBO Max ведёт переговоры о съёмках нового эпизода сериала «Друзья».

Общество В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.

Происшествия Обматеривший полицейских псковский единоросс объяснил свой поступок В Псковской области правоохранительные органы начали проверку после появления в Сети скандальной видеозаписи с главой Печорского района единороссом Дмитрием Сопотовым.

Армия и оружие Украина показала боеголовку, способную уничтожить Крымский мост Разработка, успешные испытания и принятие на вооружение украинской крылатой ракеты «Нептун» привело к тому, что конструкторы из КБ «Луч» представили новейшую боеголовку самонаведения, что, как это позиционируют западные СМИ, позволяет создать угрозу существованию Крымского моста.

Общество Жертвами наводнения в Венеции стали два человека В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.