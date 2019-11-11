Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.

Все про Спорт ру

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.

Политика Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес мог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

Происшествия Пятеро полицейских чиновников Магаданской области скрывали доходы Не указаны в декларациях чиновников-полицейских оказалась недвижимость, данные о размере заработка, о счетах в банках о доходах от продажи имущества и коммерческой деятельности.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Шоу-бизнес Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.

Технологии Завтра ожидается крупное обновление Windows 10 Как сообщает ToDay News Ufa источники WindowsLatest и TechRadar, 12 ноября ожидается крупное обновление ОС Windows 10.

Недвижимость В Новой Москве исчезнут новостройки На локальном первичном рынке к ноябрю 2019 года насчитывалось, по статистике компании, 26 новостроек — абсолютный минимум за всю семилетнюю историю рынка после вхождения территории в состав столицы.

Политика МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Политика В МИД Германии усомнились в способности Европы защитить себя без США Министр иностранных дел германии Хайко Маас выразил мнение, что ни ФРГ, ни Европа не в состоянии обеспечить свою защиту без США, назвав безответственным проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.

Футбол Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной тайно женился Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.

Здоровье Названа смертельная доза водки в России В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.

Политика На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.