Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.

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Наука Под Красноярском нашли останки мезозойских белок На территории Красноярского края, рядом с городом Шарыпово в Березовском карьере обнаружены останки трех новых видов мелких млекопитающих, обитавших в этом регионе в период мезозойской эры.

Армия и оружие Северная космическая гавань России: 25 лет космодрому Плесецк За прошедшие 25 лет с космодрома Плесецк проведено около 180 пусков ракет космического назначения, которые вывели на орбиту более 350 космических аппаратов различного назначения, а также выполнено около 80 пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.

Политика Путин призвал всех министров срочно сделать прививки от гриппа Как выяснилось, кроме Путина, прививки сделали только трое. Президента такое отношение к профилактике не понравилось.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

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Экономика Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади Госкомпания «Дом.РФ» подвела итоги аукциона по продаже комплекса зданий на Триумфальной площади в Москве, которые до переезда в «Москва-Сити» занимало Минэкономразвития.

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Экономика Украина одержала новую победу над «Газпромом» Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа.

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Политика Путин призвал не повторять экономических ошибок СССР Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в ходе госзакупок отечественного оборудования следует подходить к работе ответственно: техника для нацпроектов должна быть в полностью исправном состоянии.

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Общество Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов «Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.

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Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Шоу-бизнес Асмус получает угрозы из-за постельных сцен в «Тексте» Откровенные постельные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст» вызвали не только шквал критики актрисы Кристины Асмус, но и реальные угрозы в ее адрес.