Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.

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Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

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Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

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Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Происшествия Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.

Авто В России сертифицированы две модели Opel Документ действителен до 20 августа 2022 г. Opel Zafira Life — немного видоизменённый аналог модеей-«близнецов» Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, а Opel Vivaro — соответственно, Citroen Jumpy и Peugeot Expert.

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