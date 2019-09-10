Футбол
Чемпионат«Ливерпуль» начал переговоры с Милнером о новом контракте
Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic, руководство мерсисайдцев начало переговоры с представителями 33-летнего футболиста относительно нового контракта. Действующее соглашение англичанина с красными рассчитано до конца нынешнего сезона. Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
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В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
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Rambler News Service 07:50
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Известия 07:39
Политика
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Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Политика
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Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
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Sportbox.RU 07:59
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Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
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СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 09:16
Происшествия
В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой
Четверо первоклассников школы №24 в Междуреченске Кемеровской области получили ожоги, опрокинув термопот с кипятком.
Российская газета 02:41
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
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Российская газета вчера в 06:23
Культура
Анна Михалкова и Виктория Исакова стали заслуженными артистами России
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Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Политика
Зеленский отказался закрывать телеканалы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не закрывал телеканалы и не собирается этого делать.
News.ru 08:31
Экономика
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ТАСС 03:41
Политика
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Футбол
«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно
Спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет избавиться от Неймара.
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Технологии
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Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
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