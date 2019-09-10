Футбол
Sport24.ru«Ливерпуль» начал переговоры с Милнером о продлении контракта
Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в продлении контракта с полузащитником Джеймсом Милнером. Как сообщает Metro, мерсисайдцы уже начали переговоры с 33-летним футболистом.
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После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
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По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
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«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно
Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться с бразильским нападающим Неймаром в зимнее трансферное окно, утверждает издание Sport.es.
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Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
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Общество
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Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан
Израиль аннексирует поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если «Ликуд», правящая партия страны, одержит победу на парламентских выборах.
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