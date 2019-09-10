Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в продлении контракта с полузащитником Джеймсом Милнером. Как сообщает Metro, мерсисайдцы уже начали переговоры с 33-летним футболистом.

«Ливерпуль» начал переговоры с Милнером о продлении контракта

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