Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость «Энфилда»

«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость домашнего стадиона «Энфилд». Клуб рассчитывает достичь максимальной отметки в 60 тысяч зрителей и приглашает местных жителей принять участие в общественных слушаниях.
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«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость «Энфилда»

Sportbox.RU07:52

«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»

Чемпионат08:18

«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость «Энфилда»

Матч ТВ07:52

«Ливерпуль» пригласил жителей города на обсуждение планов расширения «Энфилда»

Sports.ru07:37

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Sport24.ru08:54

«Ливерпуль» позвал жителей города на обсуждение планов расширения стадиона

Soccer.ru07:58

«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» до 60 тысяч зрителей

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