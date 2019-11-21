«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость домашнего стадиона «Энфилд». Клуб рассчитывает достичь максимальной отметки в 60 тысяч зрителей и приглашает местных жителей принять участие в общественных слушаниях.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Технологии В «Одноклассниках» появились аккаунты для предпринимателей Набор инструментов для бизнеса появился в профилях, раньше такие опции были доступны только в сообществах.

Происшествия В Петербурге задержали экс-главу «Водоканала» Сегодня стало известно, что после обысков правоохранительные органы задержали бывшего директора «Водоканала» Евгения Целикова, а также директора одной из коммерческих фирм.

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Политика МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о возможной вербовке военного Сербии россиянином являются провокацией перед контактами на высшем уровне, передает ТАСС.