Футбол
Матч ТВ«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость «Энфилда»
«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость домашнего стадиона «Энфилд». Клуб рассчитывает достичь максимальной отметки в 60 тысяч зрителей и приглашает местных жителей принять участие в общественных слушаниях.
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Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Технологии
В «Одноклассниках» появились аккаунты для предпринимателей
Набор инструментов для бизнеса появился в профилях, раньше такие опции были доступны только в сообществах.
Футбол
Украинский футболист заявил, что не смог перейти в «Крылья Советов» из-за конфликта с Россией
Украинский защитник кипрского "Анортосиса" Евгений Селин рассказал, что в 2016 году не смог перейти в самарские "Крылья Советов" из-за конфликта между Россией и Украиной.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Армия и оружие
Новую российскую систему противодействия дронам представили в ОАЭ
Новейший комплекс противодействия беспилотникам "Рубеж-Автоматика" был представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Происшествия
В Петербурге задержали экс-главу «Водоканала»
Сегодня стало известно, что после обысков правоохранительные органы задержали бывшего директора «Водоканала» Евгения Целикова, а также директора одной из коммерческих фирм.
Армия и оружие
В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе
Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Политика
В США предлагают запретить выход страны из Договора по открытому небу
В США предлагают запретить американскому президенту предпринимать какие-либо действия по приостановке или выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Происшествия
СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова
Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ.
Политика
МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о возможной вербовке военного Сербии россиянином являются провокацией перед контактами на высшем уровне, передает ТАСС.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Происшествия
На Дону возбудили дело против следователя, взявшего жену в заложники
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника регионального управления СК РФ.
Кино
Кино по сериалу. Аббатство Даунтон: провала не ожидается
В прокат выходит «Аббатство Даунтон» (Downton Abbey) – редкий случай, когда полнометражное продолжение сериала не грозит обернуться жутким провалом.
Общество
Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях
Как сообщает «Фонтанка», в учебном заведении города узнали о ее постах про секс и выпивку и о неформальных взаимоотношениях с учениками.