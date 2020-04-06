Английский «Ливерпуль» решил не участвовать в государственной программе по выплате зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил исполнительный директор «красных» Питер Мур.

«Ливерпуль» не станет участвовать в программе сохранения рабочих мест

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