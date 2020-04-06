Коронавирус
ProstoProSport«Ливерпуль» не станет участвовать в программе сохранения рабочих мест
Английский «Ливерпуль» решил не участвовать в государственной программе по выплате зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил исполнительный директор «красных» Питер Мур.
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«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест и извинился
Sports.ruвчера в 13:43
«Ливерпуль» не будет участвовать в госпрограмме по сохранению рабочих мест
Советский спортвчера в 14:16
В «Ливерпуле» отказались от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест и извинились
Спорт-Экспрессвчера в 13:59
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП
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В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
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Оперативный штаб назвал российские регионы без коронавируса
Умерли 58 человек, выздоровели 494. По состоянию на 1 апреля, регионов без коронавируса было десять.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Политика
Сейм Польши разрешил провести выборы президента по почте
Польский сейм в понедельник принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента, назначенные на 10 мая, по почте.
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Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Здоровье
Названы три дополнительных симптома коронавируса
Ученые провели исследование и считают, что к симптомам коронавируса также можно отнести головную боль и головокружение.
Общество
ЦБ предупредил россиян об активизации мошенничества с использованием темы пандемии
Банк России предупредил россиян об активизации мошенников, использующих тему коронавируса как приманку для выманивания реквизитов банковских карт и паролей.
Происшествия
В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Общество
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Крыму
Новый случай заражения коронавирусом диагностирован в Республике Крым.
Общество
От коронавируса умер известный физик-лазерщик Казарян
В больнице в Коммунарке скончался известный физик, профессор Мишик Казарян.
Общество
В Приморье вводятся электронные пропуска
В официальном заявлении администрации Приморского края говорится: «С седьмого апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно».
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Общество
В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса
Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Армия и оружие
Прошли первые тренировки к параду Победы
Авиация в Алабино задействовала 75 самолетов для тренировки к параду Победы, который состоится 9 мая на Красной площади.
Армия и оружие
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»
Подразделения Росгвардии могут получить на вооружение компактный пистолет-пулемет "Вереск".
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Энергетика
Bloomberg: США и Канада не приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля
США и Канада не получили приглашения на совещание стран ОПЕК+ в видеоформате, назначенное на 9 апреля.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Наука
Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов
Испытания показали, что ивермектин в течение 24 часов уничтожает 93% вирусной РНК COVID-19 в клеточной культуре, а через 48 часов коронавирус истребляется практические полностью - на 99,8%.
Экономика
Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики
Правительство России утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Препарат от коронавируса появится в России на следующей неделе
Пробная партия препарата "Фавипиравир", показавшего хорошие результаты в Китае против коронавируса, появится на российском рынке через неделю.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.