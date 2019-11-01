Футбол
Sportbox.RU«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ
Чемпионат Англии
Стадион «Вилла Парк»
«Ливерпуль» ведет переговоры с руководством Английской футбольной лиги об условиях участия клуба в Кубке лиги и в клубном чемпионате мира. По информации источника, приоритетным вариантом для мерсисайдцев является перенос четвертьфинального матча с «Астон Виллой» на 8 января.
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«Ливерпуль» может сыграть двумя разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ
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