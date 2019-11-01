«Ливерпуль» ведет переговоры с руководством Английской футбольной лиги об условиях участия клуба в Кубке лиги и в клубном чемпионате мира. По информации источника, приоритетным вариантом для мерсисайдцев является перенос четвертьфинального матча с «Астон Виллой» на 8 января.

«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ

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