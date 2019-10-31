Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Шкодран Мустафи
|6′
|19′
Лукас Торрейра
Риан Брюстер
|24′
|26′
Габриэл Мартинелли
|36′
Габриэл Мартинелли
Джеймс Милнер
|43′
Адам Лаллана
|44′
|54′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Наби Кейта
Кёртис Джонс
|55′
Алекс Окслейд-Чемберлен
|58′
Дивок Ориги
|62′
|64′
Джо Уиллок
|65′
Месут Озил
Маттео Гендузи
|70′
Джо Уиллок
|72′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
|77′
Сеад Колашинац
Алекс Окслейд-Чемберлен
Педро Чиривелья
|81′
|83′
Сеад Колашинац
Киран Тирни
|85′
Букайо Сака
Дивок Ориги
|90′+4′
|П
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
62
Келлеер
76
Вильямс
12
Гомес
72
ван дер Берг
7
Милнер
68
Чиривелья
20
Лаллана
48
Джонс
67
Эллиотт
24
Брюстер
27
Ориги
2 ×
26
Мартинес
2
Бельерин
20
Мустафи
16
Холдинг
3
Тирни
15
Мэйтленд-Найлс
8
Себальос
29
Гендузи
28
Уиллок
77
Сака
35
Мартинелли
2 ×
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги. Основное время на "Энфилде" завершилось вничью - 5:5.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Невероятная перестрелка на «Энфилде»: все голы матча «Ливерпуль» - «Арсенал». ВИДЕО
Sport.ruвчера в 18:16
Ориги — о матче с «Арсеналом»: «Это был еще один особенный вечер на «Энфилде»
Sport24.ruвчера в 21:15
«Арсенал» — единственный клуб в XXI веке, забивший 5 и более голов на «Энфилде»
Чемпионатвчера в 21:13
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Игры
Вышла обновленная библиотека Steam
Valve выпустила обновленную библиотеку Steam.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
Гаджеты
Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают
Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Политика
СМИ описали нечеловеческие условия, в которых живут украинские морпехи
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Авто
56 часов за рулем и электронные ПТС: какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
Начиная с 1 ноября текущего года в России заработает сразу несколько новых важных изменений законодательства для автомобилистов.
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Общество
Большинство россиян считает важным отмечать День народного единства
Почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, при этом половина из них уверена, что этот праздник способствует сплочению.
Армия и оружие
Британцы оценили пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»
Британское издание The Daily Mail, как и прочие западные СМИ, сообщило о вчерашнем пуске баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир».
Экономика
Госдолг Украины почти достиг суммы в 83 млрд долларов
Отмечается, что в прошлом году сумма была меньше на 8 млрд долларов. Внешний долг Украины сейчас составляет 49,6 млрд долларов.
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Культура
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Глава государства, комментируя судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом", назвал абсурдными попытки взыскать через суды на Украине с российского концерна семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке.
Шоу-бизнес