Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Шкодран Мустафи
|6′
|19′
Лукас Торрейра
Риан Брюстер
|24′
|26′
Габриэл Мартинелли
|36′
Габриэл Мартинелли
Джеймс Милнер
|43′
Адам Лаллана
|44′
|54′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Наби Кейта
Кёртис Джонс
|55′
Алекс Окслейд-Чемберлен
|58′
Дивок Ориги
|62′
|64′
Джо Уиллок
|65′
Месут Озил
Маттео Гендузи
|70′
Джо Уиллок
|72′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
|77′
Сеад Колашинац
Алекс Окслейд-Чемберлен
Педро Чиривелья
|81′
|83′
Сеад Колашинац
Киран Тирни
|85′
Букайо Сака
Дивок Ориги
|90′+4′
|П
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
62
Келлеер
76
Вильямс
12
Гомес
72
ван дер Берг
7
Милнер
68
Чиривелья
20
Лаллана
48
Джонс
67
Эллиотт
24
Брюстер
27
Ориги
2 ×
26
Мартинес
2
Бельерин
20
Мустафи
16
Холдинг
3
Тирни
15
Мэйтленд-Найлс
8
Себальос
29
Гендузи
28
Уиллок
77
Сака
35
Мартинелли
2 ×
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги. Основное время на "Энфилде" завершилось вничью - 5:5.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Здоровье
Онколог заявил, что рак невозможно победить
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Армия и оружие
Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Авто
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Наука
Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин
Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Политика
Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране.
Футбол
«Реал» разгромил «Леганес» и вышел на второе место в примере
«Реал» на своем поле обыграл «Леганес» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Политика
В Госдуму внесли законопроект о пропаганде наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, пишет телеграм-канал «Раньше всех» с ссылкой на базу данных Госдумы.
Происшествия
В Уфе найден автомобиль пропавшего с двумя детьми мужчины
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Общество
Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами
В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.
Наука
Резистентность: зачем она?
Биоинформатик Надежда Потапова расскажет все об устойчивости бактерий к антибиотикам, о том, как она появляется, как ее можно предсказывать и предотвращать ее распространение и какие еще примеры устойчивости встречаются у растений и животных.
Экономика
Россия обеспечивает себя по основным видам продовольствия — Минсельхоз
«Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия», — говорится в комментарии министерства.
Авто
FAW привезет в Россию новые седан и кроссовер
В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Происшествия
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Армия и оружие