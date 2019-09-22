"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ливерпуля". Счет в матче открыл Трент Александер-Арнольд на 14-й минуте встречи.

Единоборства Садулаев стал четырёхкратным чемпионом мира по вольной борьбе Россиянин Абдулрашид Садулаев в четвёртый раз стал чемпионом мира, одержав победу в весе до 97 кг на соревнованиях в Нур-Султане.

Политика В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил CNN, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Единоборства Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.

Наука Водопроводная вода может быть причиной развития рака Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.

Спорт WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Политика Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Наука Супергидрофобный материал сохранил свойства даже после тысячи сгибаний Ученые из Японии создали новый материал, сочетающий в себе уникальные гидрофобные свойства и возможность выдерживать многократную деформацию.

Футбол ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.

Футбол «Аякс» сыграл вничью с «ПСВ». Промес забил гол «Аякс» сыграл вничью с «ПСВ» в выездном матче чемпионата Голландии (седьмой тур, 1:1). На 63-й минуте счет открыл нападающий амстердамского клуба Квинси Промес.

Кино «Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья» Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Политика Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.

Авто Стало известно, когда презентуют новый Toyota Land Cruiser 300 По анализу пресс-форм, которые используют в создании деталей нового Land Cruiser 300, удалось сделать отрисовки нового внедорожника.

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Шоу-бизнес Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.

Происшествия В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями В Саратове в подъезде жилого дома жестоко убили 18-летнюю девушку, сообщает областное управление СК.