Лига чемпионов
Sports.ru«Ливерпуль» обыграл «Генк» и возглавил группу
Джорджиньо Вейналдум
|14′
|22′
Джон Лукуми
|40′
Мбвана Али Саматта
Алекс Окслейд-Чемберлен
|53′
|68′
Дзюня Ито
Дьемерси Ндонгала
Наби Кейта
Эндрю Робертсон
|74′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Садьо Мане
|75′
|83′
Каспер Де Норре
|85′
Патрик Грошовски
Тео Бонгонда
|85′
Каспер Де Норре
Эбере Пол Онуачу
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
|89′
|72%
|Владение мячом
|28%
|87%
|Процент точных передач
|68%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|5
|9
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|7
|10
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
12
Гомес
4
ван Дейк
7
Милнер
5
Вейналдум
3
Фабиньо
26
Робертсон
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
28
Куке
46
Куэста
6
Деваст
33
Лукуми
18
Онуачу
31
Меле
27
Бонгонда
25
Берге
8
Хейнен
77
Ндонгала
10
Саматта
Генк
Расстановка 4‑4‑2
"Ливерпуль" обыграл "Генк" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Команда Юргена Клоппа возглавила группу E, набрав 9 очков и опережая "Наполи", который сыграл вничью с "Зальцбургом" (1:1), на один балл.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Общество
Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков
В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Происшествия
Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного в унитаз
Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного головой в унитаз В сети появился ролик, на котором можно различить, как некий силовик окунает мужчину головой в унитаз в «воспитательных» целях.
Russian Deadline 14:14
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Происшествия
Убитый в Москве начальник центра «Э» по Ингушетии похоронен в Назрани
Глава региона Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для ингушского народа и выразил соболезнования их родным и близким.
Аргументы и Факты вчера в 09:11
Экономика
Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота
"Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", — заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.
ПРАЙМ 19:36
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Политика
Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась
Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».
Би-порт 03:27
Происшествия
СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Происшествия
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
REGNUM вчера в 15:05
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Технологии
В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа
10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.
Newslab.ru вчера в 22:00
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По словам правозащитника Андрея Бабушкина, "почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации", которая создает условия для получения мобильных телефонов.
РБК 16:00
Происшествия
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Политика
В Госдепе осудили Иран за возобновление обогащения урана в Фордо
Представитель Госдеп США раскритиковал решение Ирана с 6 ноября возобновить обогащение урана на объекте в Фордо.
Газета.Ru 18:31
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Гаджеты
Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем
В конце прошлого месяца Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало обновленный патент от Apple, описывающий смартфон, дисплей которого обернут вокруг корпуса.
MobiDevices вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст»
Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.
ФАН вчера в 09:26
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44