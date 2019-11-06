Лига чемпионов

Sports.ruSports.ru«Ливерпуль» обыграл «Генк» и возглавил группу

Ливерпуль — Генк
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Энфилд»
Джорджиньо Вейналдум
14′
22′
Джон Лукуми
40′
Мбвана Али Саматта
Алекс Окслейд-Чемберлен
53′
68′
Дзюня Ито
Дьемерси Ндонгала
Наби Кейта
Эндрю Робертсон
74′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Садьо Мане
75′
83′
Каспер Де Норре
85′
Патрик Грошовски
Тео Бонгонда
85′
Каспер Де Норре
Эбере Пол Онуачу
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
89′
"Ливерпуль" обыграл "Генк" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Команда Юргена Клоппа возглавила группу E, набрав 9 очков и опережая "Наполи", который сыграл вничью с "Зальцбургом" (1:1), на один балл.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» обыграл «Генк» и возглавил группу Е, «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом»

Матч ТВ16:55

Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Генк» со счетом 3:0

Bookmaker-ratings.ru03:31

«Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» и «Ред Булл Зальбург» не выявили победителя

Чемпионат16:52

«Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом», «Ливерпуль» обыграл «Генк»

Sport24.ru16:58

«Ливерпуль» обыграл «Генк»

Спорт-Экспресс16:51

«Ливерпуль» обыграл «Генк» и возглавил группу

Sports.ru16:54

«Ливерпуль» – «Генк». 05.11.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratingsвчера в 14:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Общество

Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков

В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Наука

Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Здоровье

Слет «серебряных волонтеров» завершился в Холмске

АСТВ 17:41
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Происшествия

Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного в унитаз

Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного головой в унитаз В сети появился ролик, на котором можно различить, как некий силовик окунает мужчину головой в унитаз в «воспитательных» целях.
Russian Deadline 14:14
Футбол

«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

Газета.Ru 17:31
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Происшествия

Убитый в Москве начальник центра «Э» по Ингушетии похоронен в Назрани

Глава региона Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для ингушского народа и выразил соболезнования их родным и близким.
Аргументы и Факты вчера в 09:11
Экономика

Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота

"Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", — заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.
ПРАЙМ 19:36
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Политика

Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась

Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».
Би-порт 03:27
Происшествия

СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Происшествия

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

REGNUM вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб

Телепрограмма 04:12
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Технологии

В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа

10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.
Newslab.ru вчера в 22:00
Общество

Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

По словам правозащитника Андрея Бабушкина, "почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации", которая создает условия для получения мобильных телефонов.
РБК 16:00
Происшествия

В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек

Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Политика

В Госдепе осудили Иран за возобновление обогащения урана в Фордо

Представитель Госдеп США раскритиковал решение Ирана с 6 ноября возобновить обогащение урана на объекте в Фордо.
Газета.Ru 18:31
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Политика

Путин сравнил главу студотрядов с Брежневым из-за количества значков

РБК 13:30
Гаджеты

Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем

В конце прошлого месяца Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало обновленный патент от Apple, описывающий смартфон, дисплей которого обернут вокруг корпуса.
MobiDevices вчера в 03:10
Политика

Рабыня главаря ИГ аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни

РЕН ТВ 10:00
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст»

Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.
ФАН вчера в 09:26
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное