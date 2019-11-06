Лига чемпионов

Sports.ruSports.ru«Ливерпуль» обыграл «Генк» и возглавил группу

Ливерпуль — Генк
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Энфилд»
Джорджиньо Вейналдум
14′
22′
Джон Лукуми
40′
Мбвана Али Саматта
Алекс Окслейд-Чемберлен
53′
68′
Дзюня Ито
Дьемерси Ндонгала
Наби Кейта
Эндрю Робертсон
74′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Садьо Мане
75′
83′
Каспер Де Норре
85′
Патрик Грошовски
Тео Бонгонда
85′
Каспер Де Норре
Эбере Пол Онуачу
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
89′
"Ливерпуль" обыграл "Генк" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Команда Юргена Клоппа возглавила группу E, набрав 9 очков и опережая "Наполи", который сыграл вничью с "Зальцбургом" (1:1), на один балл.
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