Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSport«Ливерпуль» обыграл «Генк» в матче Лиги чемпионов

Ливерпуль — Генк
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Джорджиньо Вейналдум
14′
22′
Джон Лукуми
40′
Мбвана Али Саматта
Алекс Окслейд-Чемберлен
53′
68′
Дзюня Ито
Дьемерси Ндонгала
Наби Кейта
Эндрю Робертсон
74′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Садьо Мане
75′
83′
Каспер Де Норре
85′
Патрик Грошовски
Тео Бонгонда
85′
Каспер Де Норре
Эбере Пол Онуачу
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
89′
Футболисты «Ливерпуля» нанесли поражение игрокам «Генка» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных». В составе победителей отличились два полузащитника Джорджиньо Вейналдум (14-я минута) и Алекс Окслейд-Чемберлен (53).
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