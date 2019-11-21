Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Ливерпуль» вырвал победу у «Кристал Пэлас», укрепив лидерство в АПЛ

Кристал Пэлас — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
49′
Садьо Мане
54′
Фабиньо
64′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Дивок Ориги
Джоэл Уорд
Мартин Келли
70′
Шейху Куяте
Джеффри Шлупп
72′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
76′
79′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
Уилфрид Заа
82′
85′
Роберто Фирмино
89′
Роберто Фирмино
Джо Гомес
Через три минуты бразилец Роберто Фирмино вновь вывел «Ливерпуль» вперед. После этого матча команда Юргена Клоппа по-прежнему удерживает лидерство в АПЛ. После 13 туров «Ливерпуль» имеет 37 очков.
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