Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ливерпуля". Счет в матче открыл Садио Мане на 49-й минуте. На 82-й минуте "Кристал Пэлас" сравнял благодаря точному удару Уилфрида Захи, но уже через три минуты "Ливерпуль" снова повел в счете, отличился Роберто Фирмино.

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