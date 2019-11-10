Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.

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Политика Путин объяснил сокращение расходов на оборону Президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.

Общество «Почта России» начнет доставлять посылки быстрее С 15 ноября "Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.

Происшествия В Саратове мать нашла 5-летнего сына мертвым По предварительным данным СУ СКР, 10 ноября около 5 утра 31-летняя женщина, находившаяся в доме на улице Гвардейской, обнаружила своего сына в кроватке без признаков жизни.

Общество Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Общество Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.

Политика Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.

Армия и оружие Турция объявила о срыве планов Израиля Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция Турции «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии предотвратила создание «террористического государства», на которое якобы рассчитывали Израиль и группа стран ближневосточного региона.

Футбол Украинский клуб призвал не спешить с осуждением болельщиков-расистов Украинский клуб "Динамо" Киев призвал не спешить с осуждением болельщиков-расистов, которые оскорбляли бразильских игроков донецкого "Шахтера" в матче 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Политика Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных Сирийский лидер пояснил, что для России также важна реализация норм международного права в арабской республике, так как это способствует глобальной мировой стабильности, а значит коррелируется с интересами российского народа.

Происшествия Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.

Политика Польша отказалась сближаться с Россией Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе.

Происшествия Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.

Политика Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.

Общество Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Происшествия Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.

Политика Джабаров считает, что США повлияли на госпереворот в Боливии Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что государственный переворот в Боливии произошёл не без влияния Соединённых Штатов.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол Луис Энрике может возглавить «Арсенал» Бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике может продолжить карьеру в Англии.

Космос «Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.