Футбол
LiveSport.ru«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
|6′
Мохамед Салах
|13′
Садьо Мане
|51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
|61′
|65′
Родри Эрнандес
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
|87′
Габриэл Жезус
|48%
|Владение мячом
|52%
|77%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|13
|9
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
12
Гомес
15
Окслейд-Чемберлен
10
Мане
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
17
де Брюйне
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Счет в матче на 6-й минуте открыли хозяева.
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