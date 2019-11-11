На минувших выходных состоялся главный матч всего английского чемпионата: "Ливерпуль" уверенно разделался с "Манчестер Сити" и открыл себе путь к первому за 30 лет чемпионству.

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и открыл себе дорогу к титулу

Политика Моралес отправился из Боливии в Мексику Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. На этот раз атаке подверглись объекты в столице страны Дамаске.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.

Общество ВЦИОМ назвал главные страхи россиян В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Общество Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Энергетика Нефть опустилась ниже $62 за баррель Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.

Политика Россиян предлагают пускать в интернет по паспорту В Госдуму и Совет Федерации поступило предложение о введении регистрации пользователей в сети интернет по паспортам.

Хоккей Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, одержала победу над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Политика США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.

Общество СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей Следственный комитет РФ открыл на своем сайте рубрику «Внимание, пропал ребенок!», в которой публикуются актуальные сведения о розыске несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.