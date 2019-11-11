Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и открыл себе дорогу к титулу

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 10 ноября
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
95′
Габриэл Жезус
На минувших выходных состоялся главный матч всего английского чемпионата: "Ливерпуль" уверенно разделался с "Манчестер Сити" и открыл себе путь к первому за 30 лет чемпионству.
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