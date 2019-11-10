Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче тура АПЛ

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
Габриэл Жезус
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:1 в пользу красных.
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