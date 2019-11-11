«Ливерпуль» на «Энфилде» принимал в гости «Манчестер Сити». Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1.

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Общество Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.

Авто Названа стоимость Lada Vesta с вариатором Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.

Общество В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, пишут 12 ноября «Известия».

Теннис Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.

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Общество WhatsApp начал блокировать пользователей Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева на ГИС Суджа «Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

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Политика Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны-участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты для проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.

Энергетика «Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ) и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран), снова сдано в аренду.

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