Футбол
Чемпионат«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
|6′
Мохамед Салах
|13′
Садьо Мане
|51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
|61′
|65′
Родри Эрнандес
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
|87′
|95′
Габриэл Жезус
|48%
|Владение мячом
|52%
|77%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|13
|9
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
12
Гомес
15
Окслейд-Чемберлен
10
Мане
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
17
де Брюйне
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков
Советский спортвчера в 13:39
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:00, Ашберн
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Издание Bloomberg опубликовало заявление главы ливийского МВД Фатхи Башага о разжигании Россией конфиликта в стране, «подливая масла в огонь».
Военное дело 09 ноября в 15:50
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца
RT на русском 09:17
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Авто
Формула 1 берёт курс на экологическую нейтральность
Формула 1 объявила о долгосрочных планах стать экологически нейтральной, намереваясь добиться этого к 2030 году.
F1news.ru 19:02
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку «самых пьющих стран мира», заняв седьмую строку этого антирейтинга.
Южный Федеральный 04:45
Политика
Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 17:57
Спорт
Футболистам «Спартака» отказали в выдаче американских виз
В интервью ТАСС Федун заявил, что "Спартак" получил официальные приглашения от организаторов турнира и администрации Орландо, но это не помогло получить визы.
Pravda.Ru 01:42
Наука
Биологи изучили пути гибели клеток с поврежденной ДНК
Ученые провели объемную работу, в ходе которой проанализировали множество различных способов гибели клеток с поврежденной ДНК.
Индикатор вчера в 09:51
Футбол
На матч Россия-Бельгия проданы все билеты
16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
Online47.ru 14:22
Общество
Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Газета.Ru 11:37
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Армия и оружие
США напуганы появлением российских С-400 в тылу НАТО
Страх объясним, ведь в учениях принимал участие дивизион российских ЗРК С-400 и батарея «Панцирь-С».
Rusvesna.su 21:00
Происшествия
В Иркутске из горящего дома спасли 34 человека
Байкал-Daily 21:52
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит экран нового типа
Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S11 получит экран с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц.
iXBT.com 05:45
Гаджеты
Xiaomi представила умный гаджет за пару долларов
iXBT.com 08:17
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» российским зрителям
О фильме Фильм Кончаловского "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело (1475-1564), когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции.
ТАСС 13:37
Шоу-бизнес
Кристине Асмус поступают реальные угрозы после откровенных сцен
Актрисе Кристине Асмус поступают реальные угрозы после ее роли в фильме "Текст" Клима Шипенко.
Газета.Ru 06:55
Политика
Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках оборудования
Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках российского оборудования при выполнении национальных проектов.
RT на русском 07:28
Единоборства
«Авангард» пригласил в Омск Конора Макгрегора
РИА ОмскИнформ 21:30
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Армия и оружие
Активизировались учения НАТО в Литве
Активная фаза учений НАТО Gelezinis Vilkas 2019 — II («Железный волк 2019 — II») началась в Литве 11 ноября, сообщает сетевое издание IZ.RU Как сообщало ранее ИА Красная Весна, учения начались 4 ноября, в них участвуют контингенты 11 стран-членов НАТО, общим количеством около 4 тыс. военнослужащих и более тысячи единиц боевой техники.
Красная весна 07:40
Происшествия
Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА
Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей.
ТАСС 11:00