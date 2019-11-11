В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.

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Происшествия В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.

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Шоу-бизнес «Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Общество Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.

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Общество Telegram потребовала отклонить иск против запуска своей криптовалюты Компания Telegram потребовала отклонить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США, связанный с запуском криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Ton, следует из материалов суда.

Шоу-бизнес Садальский вспомнил о пытках доцента Соколова Актер прокомментировал новость в соцсети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Станислава Садальского появился пост, посвященный истории доцента-убийцы Олега Соколова из Санкт-Петербурга.

Финансы Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.

Общество Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».

Кино HBO может представить продолжение сериала «Друзья» Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.

Происшествия Во «Внуково» задержан третий фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда В аэропорту «Внуково» был задержан третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгений Ерзунов.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Общество Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук» Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.

Общество Медведев прибыл в Барнаул на поезде Поездка заняла около трёх с половиной часов. В пути Дмитрий Медведев провёл совещание о рассмотрении проектов РЖД до 2022 года.

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Здоровье Москвичи смогут бесплатно пройти обследование у дерматовенерологов Москвичей ждут в ближайшие выходные 16 и 24 ноября во всех филиалах Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

Общество ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.

Политика Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.