В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.

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Авто В Дубае представили самый мощный серийный гиперкар в мире Aspark Owl Японская инжиниринговая компания Aspark только что представила финальную версию своего гиперкара Owl.

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Спорт Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.

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Политика Киев потребует от ЕС компенсаций за отмену санкций против России Киев потребует от Евросоюза максимальных компенсаций за отмену санкций в отношении России.

Финансы Минфин снизит долю доллара в ФНБ Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.

Экономика Коломойский решил проблему с ПриватБанком на 300 миллионов долларов Исходя из документации ПриватБанка, общий объем упомянутых начислений достиг практически 7,5 миллиардов гривен [306 миллионов долларов], что значительно выше предельного размера лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

Происшествия Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября.

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Культура People назвал самого сексуального мужчину Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.

Армия и оружие Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста Компания "Радионикс", которая функционирует в интересах украинского военно-промышленного комплекса, поделилась деталями о ракете Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Армия и оружие У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.

Шоу-бизнес Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.

Общество Путин одобрил внедрение в России нового налога Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.

Общество Жертвами наводнения в Венеции стали два человека В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.

Общество Почти 900 тыс. украинских мигрантов работают в Польше — Нацбанк страны На сегодняшний день в Польше работают более миллиона трудовых мигрантов, из которых почти 900 тысяч — граждане Украины.

Общество Губернаторам в регионах дадут право регулировать поток мигрантов По правилам, действующим в настоящее время, главы субъектов федерации могут регулировать численность гастарбайтеров за счет изменения стоимости патентов или запрета на определенные виды деятельности.

Экономика «Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2 Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 55% «T2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Доля «Ростелекома» достигнет 100%.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза» «Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Общество ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.

Происшествия Задержан объявленный в розыск вместе с экс-мэром Истры бизнесмен Сотрудники правоохранительных органов задержали скрывавшегося от следствия и объявленного в международный розыск с экс-мэром Истры Андреем Вихаревым предпринимателя Алексея Деньгина.