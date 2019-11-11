В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.

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