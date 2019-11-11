Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 10 ноября
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
95′
Габриэл Жезус
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.
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