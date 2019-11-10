Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
Габриэл Жезус
Справедливо, что именно "Манчестер Сити" является главным конкурентом "Ливерпуля" в борьбе за золотые медали. И именно противостояние двух английских гигантов последних лет в 12-м туре АПЛ заочно получило статус матча всего чемпионата - кто побеждает, тот и становится триумфатором всего первенства.
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