Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
|6′
Мохамед Салах
|13′
Садьо Мане
|51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
|61′
|65′
Родри Эрнандес
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
|87′
Габриэл Жезус
|48%
|Владение мячом
|52%
|77%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|13
|9
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
12
Гомес
15
Окслейд-Чемберлен
10
Мане
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
17
де Брюйне
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Справедливо, что именно "Манчестер Сити" является главным конкурентом "Ливерпуля" в борьбе за золотые медали. И именно противостояние двух английских гигантов последних лет в 12-м туре АПЛ заочно получило статус матча всего чемпионата - кто побеждает, тот и становится триумфатором всего первенства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Наука
Глутаминовая блокада помогает организму бороться с раком
Новое вещество под кодовым обозначением JHU083 — пролекарственная форма (вещество, которое трансформируется в лекарство уже в организме) 6-диазо-5-оксо-L-норлейцина (DON), нестандартной аминокислоты, выделенной из бактерий рода Streptomyces.
Naked Science 08:08
Происшествия
Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ
Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.
Взгляд.ру 13:42
Космос
НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну
Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели 04:37
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru вчера в 00:04
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия
В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.
Коммерсантъ 13:44
Политика
Галкин заявил о цензуре на российском телевидении
Комик и телеведущий Максим Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура.
Lenta.ru вчера в 16:36
Политика
Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп
"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.
Российская газета 14:48
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Происшествия
Появилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки
В распоряжении сайта "78" появилась видеозапись, на которой видно, как историк СПбГУ Олег Соколов приходит к Мойке и избавляется от останков убитой им аспирантки.
Московский Комсомолец 14:45
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
После стационарного лечения медики решили положить Ефременкову в больницу для стабилизации состояния. Сейчас Юлия чувствует себя лучше.
StarHit.ru вчера в 07:00
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 08 ноября в 17:50
Гаджеты
Названы лучшие товары главной распродажи года на AliExpress
Политическая Экспертиза 15:19
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой Лиги ВТБ
В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью».
RT на русском 12:53
Общество
Росстат назвал регионы, где мужчин больше, чем женщин
Регионом страны, в котором количество мужчин больше женского населения, стала Чукотка (50,11% против 49,89%).
Piter.tv вчера в 09:12
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru 14:38
Гаджеты
Свежие подробности о Samsung Galaxy S11
Ранее разработчики XDA нашли упоминание того, что в следующем смартфоне Samsung будет использоваться камера разрешением 108 Мп, как и Xiaomi Mi Note 10.
iXBT.com 06:26
Политика
Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
РИА Новости 06:38
Общество
Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране
Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Газета.Ru 03:42
Футбол
«Зенит» обыграл тульский «Арсенал»
Радио Зенит 07:54
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
RT на русском 14:47
Авто
Автоэксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины
Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.
Автоновости дня 08:25
Музыка
Александра Пахмутова отмечает 90-летний юбилей
В эту субботу 9 ноября известный советский и российский композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей.
Дни24 вчера в 01:45
Армия и оружие
Министр обороны Украины оценил ход разведения сил у Петровского
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс разведения сил и средств самопровозглашённой Донецкой народной республики и ВСУ в районе Петровского проходит «контролируемо» и «по плану».
RT на русском 14:52
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Футбол
Гол Петерсена принес «Фрайбургу» победу над «Айнтрахтом»
Игра 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» завершилась минимальной победой хозяев поля.
Bookmaker-ratings.ru 13:57
Экономика
Почти 20 тысяч рублей. Пенсионерам предлагают доплаты к пенсии
Одну из двух основных доплат к пенсии предлагают оформить пенсионерам, проживающим в Москве по месту жительства или пребывания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Mos.ru.
Primpress.ru вчера в 15:00