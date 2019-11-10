"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте, отличился Фабиньо.

Происшествия Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.

Политика Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.

Теннис Даниил Медведев: Не позволю Циципасу меня обижать Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу.

Хоккей Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею заняла третье место на турнире Кубок Карьяла, сообщает ТАСС. На турнире национальная команда провела три матча.

Здоровье Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Наука Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.

Единоборства Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Общество Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.

Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Общество Россиянин Алексей Бурков может быть выдан США «в любой момент» Бурков содержится в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года. В США Буркова подозревают в причастности к киберпреступлениям.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Общество Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Шоу-бизнес Сын Валерии назвал своего отца Александра Шульгина извергом и тираном Сын Валерии Артемий Шульгин назвал своего родного отца - продюсера Александра Шульгина извергом и тираном.

Экономика Орешкин ответил на данные о малом бизнесе на грани стагнации Индекс деловой активности малых и средних предприятий (индекс RSBI) в третьем квартале 2019 года снизился с 52 до 50,9 пункта, приблизившись к границе в 50 пунктов, отделяющей снижение деловой активности от роста, сообщил ранее РБК.

Культура Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.

Экономика Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.