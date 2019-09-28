Футбол

ODDS.ruODDS.ruШеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Брэмолл Лейн»
Каллум Робинсон
Лис Муссе
60′
Джек О'Коннелл
63′
64′
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
70′
Джорджиньо Вейналдум
Оливер Норвуд
Леон Кларк
77′
83′
Адриан Кастильо
87′
Роберто Фирмино
Джеймс Милнер
90′+4′
Садьо Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
«Ливерпуль» набрал 21 очко и продолжает лидерство в АПЛ. «Шеффилд» с восемью очками находится на десятом месте. В восьмом туре «красные» сыграют дома на «Энфилде» против «Лестера», а «Шеффилд» отправится в гости к «Уотфорду».
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