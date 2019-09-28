Футбол
ODDS.ruШеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Брэмолл Лейн»
Каллум Робинсон
Лис Муссе
|60′
Джек О'Коннелл
|63′
|64′
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
|70′
Джорджиньо Вейналдум
Оливер Норвуд
Леон Кларк
|77′
|83′
Адриан Кастильо
|87′
Роберто Фирмино
Джеймс Милнер
|90′+4′
Садьо Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
|27%
|Владение мячом
|73%
|61%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|9
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|5
|15
|Отборы
|4
|8
|Фолы
|4
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Шеффилд Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Хендерсон
6
Башем
12
Иган
5
О'Коннелл
2
Болдок
7
Ландстрем
24
Кларк
4
Флек
3
Стивенс
22
Муссе
9
Макбёрни
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
27
Ориги
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
7
Милнер
15
Окслейд-Чемберлен
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
«Ливерпуль» набрал 21 очко и продолжает лидерство в АПЛ. «Шеффилд» с восемью очками находится на десятом месте. В восьмом туре «красные» сыграют дома на «Энфилде» против «Лестера», а «Шеффилд» отправится в гости к «Уотфорду».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Волейбол
Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
REGNUM вчера в 04:38
Политика
Слуцкий рассказал об ответных мерах России на невыдачу виз США
Ответные меры Москвы на решение Вашингтона не выдавать визы ряду членов делегации России могут также касаться визовых вопросов.
Московский Комсомолец 14:47
Культура
Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище
Новодевичье кладбище рассматривается в качестве места похорон режиссёра Марка Захарова, умершего сегодня на 86-м году жизни от повторного воспаления лёгких.
Российская газета 08:03
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Происшествия
Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео
Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян.
Российская газета 06:42
Футбол
Дзюба заявил, что «Зенит» безобразно провёл матч с «Локомотивом»
«Безобразный матч в нашем исполнении, больше нечего сказать», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».
RT на русском 16:08
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие
ДЭПЛ «Колпино» изобразила аварийную подлодку
После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".
Центральный Военно-Морской Портал 26 сентября в 02:18
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя, глава МИД Испании Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Политика
В Кремле отреагировали на запрет курения на балконах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет курения на балконах жилых домов.
Мойка78 вчера в 06:42
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Энергетика
Украина определила возможный объем импорта газа из Румынии в 2020 году
Телеканал 360° вчера в 06:05
Авто
Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для российского рынка
Японский автоконцерн Mitsubishi выпустит в РФ модернизированные версии моделей Pajero Sport и ASX.
OAnews 02:54
Музыка
Metallica отменила концерты из-за госпитализации Джеймса Хэтфилда
Суть событий 12:27
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в таблице КХЛ
«Амур» набрал семь очков и опередил в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», уйдя с последнего места.
РБК 09:00
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Здоровье
В куркуме нашли ядовитый свинец
Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.
UfacityNews.ru 26 сентября в 04:05
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Общество
Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
РБК вчера в 04:08
Космос
Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя
Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science 10:58
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Общество
Глава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ
Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года.
Газета.Ru 16:19