"Ливерпуль" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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