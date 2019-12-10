"Ливерпуль" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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