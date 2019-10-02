Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSport«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3

«Ливерпуль» победил «Зальцбург» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
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Газета.Ru14:42
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
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Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
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Трутнев недоволен расходованием выделенных на дороги Владивостока федеральных средств

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Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться

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Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.
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