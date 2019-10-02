Лига чемпионов
ProstoProSport«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3
«Ливерпуль» победил «Зальцбург» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» - «Зальцбург», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов
ODDS.ru01 октября в 15:32
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