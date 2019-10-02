Лига чемпионов
ProstoProSport«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3
«Ливерпуль» победил «Зальцбург» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 08:34
Кино
Про Юлию Началову начали снимать художественный фильм
В Москве начались съемки художественного фильма о певице Юлии Началовой.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 03:41
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Космос
NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск 10:36
Игры
СМИ: Xbox Scarlett с PS5 имеют встроенные камеры и делают ставку на стриминг
Анонимный источник утверждает, что консоли будущего поколения делают ставку на стриминг.
Gmbox.ru 05:49
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Политика
Путин указал журналисту NBC на искажение смысла его слов о демократии
Президент Российской Федерации Владимир Путин указал модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» журналисту NBC Киру Симмонсу на то, что он исказил слова российского лидера о либеральной демократии.
REGNUM 11:59
Здоровье
В регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи
Команда проекта ОНФ «Регион заботы» разработала для регионов индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы.
RT на русском 00:00
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei, которые получат Android 10
В течение октября обновление Android 10 вместе с новой EMUI станет доступно для флагманских смартфонов P20, P30 и Mate 20, в ноябре его получит Mate 10.
iReactor 06:42
Здоровье
Онкологи назвали предотвращающие рак продукты
Врачи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.
News.ru 12:50
Происшествия
Подполковник МЧС России покончил с собой в Подмосковье
Находящийся под следствием экс-замначальника специального управления №100 МЧС России подполковник Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
VSE42.RU вчера в 21:09
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК 20:37
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru 10:53
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Экономика
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 21:10
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Здоровье
Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие
Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование.
Росбалт вчера в 08:03
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники украинской контактной группы подписали документ с «формулой Штайнмайера».
Капитал страны вчера в 11:27
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС вчера в 06:51