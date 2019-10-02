В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Итоговый счёт матча — 4:3. Уже к 37-й минуте хозяева забили в ворота австрийского чемпиона три мяча.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Происшествия В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса В подмосковной Балашихе задержали подростка, убившего девочку из параллельного класса, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Политика Трамп объяснил возобновление военной помощи Украине 24 сентября Трамп поручил временно заблокировать выделение Украине $400 млн из-за высокого уровня коррупции в республике.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Происшествия В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.

Общество Москвич подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Один из москвичей обратился в Пресненский районный суд с иском к компании Apple, обвинив её в «доведении до гомосексуализма».

Происшествия В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога Отмечается, что утром в среду неизвестный постучал в дверь дома врача с жалобой на сильную боль.

Гаджеты Huawei установит российский Astra Linux на свои новейшие серверы Российская ОС на китайских серверах На новые серверы производства китайской компании Huawei будут устанавливаться отечественные операционные системы Astra Linux.

Гаджеты Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.

Спорт Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира подряд Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебро. Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира кряду.

Экономика Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.

Общество В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора На портале «Активный гражданин» началось голосование, посвященное раздельному сбору отходов в Москве.

Политика Путин присвоил Чемезову звание Героя России По словам сотрудника аппарата правительства, Сергей Чемезов удостоен этого звания по совокупности заслуг, в том числе за развитие военно-технического сотрудничества с другими странами и успехи возглавляемой им госкорпорации.

Политика Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.

Транспорт ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.

Политика Посол США прокомментировал визовый скандал с Россией Посол США в Москве Джон Хантсман ответил на вопрос о невыдаче дипмиссией въездных виз для участников российской делегации на сессии Генассамблеи ООН.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Происшествия Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.

Единоборства Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.

Хоккей Хартли о травме Чудинова: «Все не так хорошо, как хотелось бы» Дисциплина была хорошая — всего лишь одно удаление в игре, и наше большинство снова нам помогло: мы последние 5–6 игр здорово реализуем его, несмотря на все те травмы, которые на нас свалились.