Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSport«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3

«Ливерпуль» победил «Зальцбург» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
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Когда «Зальцбург» сделал 1:3, табло «Энфилда» показало 3:3. Не зря

Sports.ru18:26

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» победить «Зальцбург» в Лиге чемпионов. Команды забили семь голов

Sportbox.RU16:52

«Зальцбург» отыграл три мяча, но уступил «Ливерпулю»

Советский спорт16:50

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счётом 4:3 в матче Лиги чемпионов

Чемпионат16:51

«Ливерпуль» чуть не упустил победу с 3:0, Суарес спас «Барсу», Промес снова забил. Вся остальная ЛЧ

Sport24.ru17:45

«Ливерпуль» одолел «Зальцбург», растеряв преимущество в три мяча

Спорт-Экспресс16:50

«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов

Газета.Ru14:42
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Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.
РБК 17:01
Гаджеты

В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone

БИЗНЕС Online 30 сентября в 01:42
Армия и оружие

Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии

Дума ТВ вчера в 10:39
Политика

США после решения ВТО введут пошлины на продукцию из ЕС

Ранее сегодня Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары европейского экспорта на сумму около $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.
Коммерсантъ 16:55
Политика

Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru 08:48
Армия и оружие

СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Шоу-бизнес

Появилось новое видео задержания Бочкаревой

Газета.Ru 10:53
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 30 сентября в 03:41
Политика

Импорт российской электроэнергии возобновился на Украину

В сентябре Верховная Рада разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Российская газета 14:58
Гаджеты

Garmin запускает умные часы MARQ Commander

У Garmin есть своя ниша на рынке умных часов для людей, которым действительно небезразличны собираемые устройством данные — расстояние, высота, темп и т.д. Таким образом, компания вкладывает много усилий в свои премиальные продукты, такие как модельный ряд MARQ и его последней моделью под названием MARQ Commander.
ГЛАС.RU 09:01
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Политика

Трамп упал в рейтинге богатейших людей США

Состояние президента США Дональда Трампа неизменно второй год составляет около $3,1 млрд, передает журнал Forbes.
Газета.Ru 15:33
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru 09:52
Общество

Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

ТАСС вчера в 10:11
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Происшествия

Три грузовика столкнулись на МКАД

Три грузовика столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщает РЕН ТВ в среду, 2 октября.
Известия 16:24
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Наука

От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону 13:00
Происшествия

Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье

Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
REGNUM 16:18
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия вчера в 23:15
Происшествия

В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога

В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Гаджеты

В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена

Российская газета 11:14
Общество

Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»

Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Футбол

Мамаев рассказал жене о жизни в колонии

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru 30 сентября в 09:07
Здоровье

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина.
Известия 17:50
Экономика

«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook

Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Футбол

Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Экономика

Венесуэла провела платеж по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Российская газета вчера в 11:55
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