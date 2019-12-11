В рамках шестого тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу над австрийским «Зальцбургом». Матч, проходивший на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, завершился со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля». Голы в матче на счету Наби Кейта и Мохаммеда Салаха.

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