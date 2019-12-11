Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ

В рамках шестого тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу над австрийским «Зальцбургом». Матч, проходивший на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, завершился со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля». Голы в матче на счету Наби Кейта и Мохаммеда Салаха.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» впервые с 2008 года выиграл два гостевых матча в группе ЛЧ

Матч ТВ15:32

«Ливерпуль» и «Наполи» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Sports.ru14:46

«Ливерпуль» впервые с 2008 года выиграл два гостевых матча в группе ЛЧ

Sportbox.RU15:32

Садио Мане: «Матч с „Зальцбургом“ был непростым, но „Ливерпуль“ заслуженно победил»

Спорт-Экспресс15:52

Салах обманул защитника и забил с острейшего угла. ВИДЕО

Sport.ru17:59

Мане извинился перед фанатами «Зальцбурга» за победу в матче ЛЧ

Sport24.ru17:24

«Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль» — 0:2, 10 декабря 2019, обзор матча ЛЧ

Чемпионат15:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru 10:37
Армия и оружие

Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США

Lenta.ru 22:31
Общество

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости 19:23
Общество

Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова

Экспресс газета 05:43
Технологии

«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group

Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Ведомости вчера в 16:54
Спорт

Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России

Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
ТВ Центр вчера в 18:13
Общество

Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
РИА Новости 10:28
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года.
News.ru 06:47
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru 23:08
Энергетика

Обречен на банкротство: «Нафтогаз» подготовил «Газпрому» ловушку

Новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины", с которой "Газпрому" предстоит заключить договор о транзите, заведомо обречена на банкротство.
РИА Новости вчера в 00:00
Наука

Ученые выяснили влияние смысла жизни на здоровье

Известия 14:44
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Футбол

Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве

Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Sportbox.RU 08:22
Культура

Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому

Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 18:31
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 07:20
Армия и оружие

В США заявили о необходимости довести количество кораблей ВМС до 355

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что к 2030 году у Вашингтона в распоряжении должно быть 355 кораблей, пишет Defense News.
Газета.Ru 11:55
Кино

Фильм «Т-34» пользуется большим успехом в Японии

"Т-34" за последние годы стал первым российским фильмом в Японии, который идет на широком экране по всей стране и пользуется большим успехом у зрителей, рассказал РИА Новости Кэйдзо Кавата, представительный директор компании TWIN, которая занимается прокатом.
РИА Новости 19:12
Игры

Анонсирована новая часть игры BioShock

2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.
Газета.Ru 08:53
Происшествия

Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате

РИА Новости 15:43
Экономика

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
РБК 08 декабря в 11:19
Политика

В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
РБК 20:54
Экономика

Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году.
Вести.Ru 06:55
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Политика

В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу

Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия 20:48
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Известия 18:28
Общество

В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей

В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Коммерсантъ 10:43
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Lenta.ru 19:21
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:54
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное