Лига чемпионов
REGNUM«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в сверхрезультативном матче
«Ливерпуль» одержал победу над «Ред Булл Зальцбург» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:3. В первом тайме «Ливерпуль» забил три мяча, отличились Садио Мане, Эндрю Робертсон и Мохамед Салах.
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Происшествия
В Париже совершено нападение на полицейский участок
Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
REGNUM 08:35
Наука
Создан сверхъёмкий аккумулятор на основе углекислого газа
Инженеры решили эту проблему, внедрив в батарею несколько новых материалов. В итоге, устройство получилось довольно долговечным.
Ferra 01 октября в 11:19
Политика
Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.
РБК 09:40
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Гаджеты
В России стартуют продажи смартфона Vivo Nex 3
Россиянам презентуют смартфон Vivo Nex 3. Презентация состоится на полях выставки "ИгроМир 2019", которая пройдет с 3 по 6 октября в Москве.
RuNews24.ru 01 октября в 09:00
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»
Российская газета вчера в 09:54
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков
Ранее стало известно, что группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, избила мальчика и окунула головой в унитаз, видео с издевательствами было опубликовано в интернете.
РБК 07:55
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb 08:07
Футбол
Донецкий «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" встретятся с киевским "Динамо" в матче 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
РИА Новости 07:22
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество
Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных
По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).
Интерфакс 05:31
Происшествия
В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер
Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.
ТАСС 07:59
Авто
Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем
Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.
32CARS.ru 04:53
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Авто
Джереми Кларксон выбрал лучшие автомобили года
Известный британский журналист Джереми Кларксон в рамках премии News UK Motor Awards назвал лучший суперкар и «народный» автомобиль.
Тарантас Ньюс 07:57
Музыка
На концерте Бузовой произошла давка с участием детей
На концерте Ольги Бузовой в Городе Новокузнецк Кемеровской области произошла давка, во время инцидента взрослые едва не затоптали детей, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 08:13