Лига чемпионов
REGNUM«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в сверхрезультативном матче
«Ливерпуль» одержал победу над «Ред Булл Зальцбург» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:3. В первом тайме «Ливерпуль» забил три мяча, отличились Садио Мане, Эндрю Робертсон и Мохамед Салах.
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